Obwohl der Mond am Sonntag im Erdschatten liegt, zeigt er sich in rötlich-bräunlichen Tönen. Was dahintersteckt - und warum das Naturschauspiel einen Haken hat.
07.09.2025 - 04:01 Uhr
Heidelberg - Heute gibt es ein Himmelsspektakel der besonderen Art: Von ganz Deutschland aus kann man eine totale Mondfinsternis beobachten. Vorausgesetzt ist natürlich freie Sicht - und damit sieht es laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag gut aus. Abgesehen von Schleierwolken bleibt der Himmel den Sonntag über klar. In der Nacht kann allerdings die Bewölkung im Westen und Südwesten dichter werden.