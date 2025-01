Politikerinnen und Politiker in Deutschland werden regelmäßig Ziel von Falschinformationen. Nun werden dem Bundespräsidenten erfundene Worte in den Mund gelegt.

dpa 09.01.2025 - 16:32 Uhr

Berlin - Die rechtspopulistische FPÖ erhält nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche den Auftrag zur Regierungsbildung in Österreich. Kurz darauf macht in Deutschland die Behauptung um eine vermeintliche Aussage von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über ein deutsches Szenario in sozialen Medien hunderttausendfach die Runde.