Aufregung in sozialen Medien: Eine kursierende Behauptung um den Tod des israelischen Premiers gipfelt darin, Netanjahu sei durch eine KI ersetzt worden. Was die Aufklärung mit Kaffee zu tun hat.
Berlin - Mal soll Benjamin Netanjahu in einem Video sechs Finger an der Hand haben, mal soll eine Kasse hinter dem israelischen Ministerpräsidenten beweisen, dass die gezeigte Szene schon mehrere Jahre alt ist. Behauptungen wie diese über aktuell verbreitete Aufnahmen des Premiers lassen Spekulationen in sozialen Medien blühen: Netanjahu sei eigentlich längst tot, sein Gesundheitszustand zumindest ungewiss. Dass es überhaupt noch Bilder von ihm gebe, sei nur dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zu verdanken. Das alles hält einem Faktencheck nicht stand.