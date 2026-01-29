Wir haben unsere Podiumsdiskussion zur Landtagswahl mit einem Faktencheck begleitet. Manche Aussagen der Spitzenkandidaten entpuppten sich mindestens als Übertreibungen.
29.01.2026 - 09:57 Uhr
Bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung anlässlich der Landtagswahl am 8. März zeigten die Spitzenkandidaten der Parteien mit realistischen Chancen auf den Einzug in den Landtag nicht nur Lust auf Wahlkampf. Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne), Markus Frohnmaier (AfD), Andreas Stoch (SPD), Mersedeh Ghazaei (Linke) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) versuchten das Publikum bei der von Chefredakteur Joachim Dorf und der landespolitischen Korrespondentin Annika Grah moderierten Veranstaltung im Look21 im Europaviertel mit handfesten Zahlen zu überzeugen.