Immer wieder müssen Menschen aus Höhlen gerettet werden. In die unterirdischen Labyrinthe sollte man niemals alleine und unvorbereitet gehen. Hier einige Tipps, damit man sicher in Höhlen rein und auch wieder heil herauskommt.
01.05.2026 - 18:32 Uhr
In der schwer zugänglichen Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb ist ein Wanderer an den Folgen eines medizinischen Notfalls gestorben. Wie der Bürgermeister der Stadt Grabenstetten mitteilte, war der 61-Jährige mit einer Gruppe bereits rund 1300 Meter tief in die Höhle im Kreis Reutlingen geklettert, als es passierte. „Hinweise auf Fremdverschulden oder ein vorwerfbares Verhalten Dritter ergaben sich nicht“, teilte die Polizei mit.