Donald Trump wollte Druck von seiner Regierung im Fall Epstein nehmen. Doch ein Richter stoppte nun die Veröffentlichung ausgewählter Gerichtsunterlagen - mit deutlichen Worten.
11.08.2025 - 19:52 Uhr
In der Debatte um den toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat ein Richter eine Anfrage der US-Regierung zur Freigabe ausgewählter Dokumente abgelehnt. Die Dokumente lieferten anders als angedeutet keine bedeutsamen neuen Einsichten in die Machenschaften Epsteins, begründete Richter Paul Engelmayer seine Entscheidung in New York. Dies könnte den Druck auf US-Präsident Donald Trump zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten in dem Fall weiter erhöhen.