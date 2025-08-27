Das neue Mallorca-Drama «Fall for Me» mit Svenja Jung und Theo Trebs bei Netflix ist global erfolgreich. Taugt der Film was, in dem sich ein Urlaubsflirt zu einem Alptraum entwickelt?
Palma de Mallorca - Mallorquinische Sonne, traumhafte Fincas, kühle Drinks, unerwartete Verführung, heißer Sex und üble Machenschaften: Das sind die Bestandteile des Sommerdramas "Fall for Me" bei Netflix. In den ersten vier Tagen (21. bis 24. August) sammelte der Erotik-Thriller mit Svenja Jung und Theo Trebs in den Hauptrollen weltweit schon 16,5 Millionen Abrufe, wie aus den neuen Netflix-Wochencharts hervorgeht.