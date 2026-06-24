Fall „Frost“ Schüsse in Tamm – „dummer“ Täter muss lange ins Gefängnis
Zwei Niederländer sind wegen versuchten Mordes und Beihilfe zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dahinter steckt ein größerer Konflikt.
Zwei Niederländer sind wegen versuchten Mordes und Beihilfe zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dahinter steckt ein größerer Konflikt.
Für Schüsse auf offener Straße in Tamm, die beim Opfer schwerste Verletzungen und einen amputierten Unterschenkel zur Folge hatten, sind zwei Niederländer am Mittwoch von der ersten Schwurgerichtskammer am Landgericht Heilbronn zu Strafen von 14 und sechs Jahren verurteilt worden wegen – unter anderem wegen versuchten Mordes und der Beihilfe dazu.