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  6. Schüsse in Tamm – „dummer“ Täter muss lange ins Gefängnis

Fall „Frost“ Schüsse in Tamm – „dummer“ Täter muss lange ins Gefängnis

Fall „Frost“: Schüsse in Tamm – „dummer“ Täter muss lange ins Gefängnis
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Einer der Angeklagten im Prozess gegen zwei Männer nach Schüssen auf einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wird von einem Sicherheitsbeamten in einem Saal des Landgerichts Heilbronn geführt. Den Männern aus den Niederlanden wird versuchter Mord vorgeworfen. Foto: dpa

Zwei Niederländer sind wegen versuchten Mordes und Beihilfe zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dahinter steckt ein größerer Konflikt.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Für Schüsse auf offener Straße in Tamm, die beim Opfer schwerste Verletzungen und einen amputierten Unterschenkel zur Folge hatten, sind zwei Niederländer am Mittwoch von der ersten Schwurgerichtskammer am Landgericht Heilbronn zu Strafen von 14 und sechs Jahren verurteilt worden wegen – unter anderem wegen versuchten Mordes und der Beihilfe dazu.

 

Im Mai 2025 waren die Täter G. und B. von der niederländischen Grenze aus mit einem Mietwagen nach Tamm gefahren und hatten dort am 11. und 12. Mai ihrem Opfer S. aufgelauert. Hintergrund ist wohl ein Krieg zwischen verfeindeten Sicherheitsfirmen. S., der eigentlich in Stuttgart wohnt, hatte sich aus Angst vor einem Angriff schon bei seiner Schwester in Tamm versteckt. Am 11.Mai hatte G. noch Ladehemmungen und konnte so S. bei einem Gassigang mit Hund zwar auflauern, aber nicht verletzen.

Einen Tag später schoss G. dann mitten in einem Tammer Wohngebiet aus kurzer Distanz sechs Mal auf S., vier Schüsse trafen die Beine und den Beckenbereich. B. war nach dem missglückten Versuch am 11. Mai wieder abgereist und berief sich im Prozess darauf, nichts von einem Auftrag zum Mord zu wissen. G. räumte gleich zu Prozessbeginn die Tat ein, bestritt aber eine Mordabsicht. Es sei um Einschüchterung gegangen.

Mit dem Urteil bleibt das Gericht unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Rahmen. Die hatte nämlich für G. unter anderem wegen versuchten Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gefordert. Für B. wegen Beihilfe sieben Jahre und sechs Monate.

Aus Sicht der Vertreterin der Staatsanwaltschaft war bewiesen, dass die beiden Angeklagten aufgrund eines gemeinsamen Mordauftrags nach Tamm gefahren waren, um S. zu töten.

Verteidigerin wollte Bewährung

Für den Verteidiger von G. hingegen lag das Mordmerkmal Heimtücke nicht vor, da das Opfer ja von der Gefahr gewusst habe, und deshalb mit einer Schreckschusspistole bewaffnet gewesen sei. Sein Mandant sei einfach „naiv und dumm“ gewesen, so einen Auftrag anzunehmen. Gleich mehrmals bezeichnete der Rechtsanwalt in seinem Schlussvortrag seinen Mandanten als dumm und die Tatausführung als dilettantisch. Er forderte eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als acht Jahren.

Die Rechtsanwältin des zweiten Angeklagten B. bestand darauf, dass dieser von einem Mordauftrag nichts wisse und deshalb höchstens wegen Beihilfe zur Körperverletzung zu verurteilen sei. Sie forderte eine Strafe, die noch zur Bewährung auszusetzen sei.

Am Landgericht Heilbronn nahm sich die erste Schwurgerichtskammer den Schüssen in Tamm an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr als 20 Leitz-Ordner und über 600 Spuren im vorliegenden Fall wurden ausgewertet, führten aber nicht zu Erkenntnissen über die wahren Hintergründe der Tat. Wer gab den Auftrag? Was steckt hinter der Fehde der Sicherheitsunternehmen? All das bleibt auch wegen der Verschwiegenheit der Angeklagten sowie des Geschädigten, der als Nebenkläger auftrat, im Dunklen.

Auch wenn die Tat nun aufgeklärt zu sein scheint, bleibt also das ungute Gefühl zurück, dass Täter und Opfer Teil eines Kriminalitätsnetzwerks sind und dieses auch vor Taten in einem Wohngebiet nicht zurückschreckt. Im Gerichtssaal musste die Justizbehörde auch am letzten Verhandlungstag viel Sicherheitspersonal bereitstellen, weil die Gefahr von Anfeindungen zwischen Zuhörern, die dem Geschädigten nahe stehen, und den Angeklagten stets gegeben war.

Es ist nicht der einzige Prozess im Kontext der Ermittlungen der Soko „Frost“ um Sicherheitsfirmen und ihre Machenschaften. In Stuttgart geht es am Landgericht um Korruption, in einem weiteren Prozess um Schüsse in Ludwigsburg.

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