Ein Mehrfamilienhaus voller Rauch und Qualm, ein Brand in einer Untergeschosswohnung, ein 56-jähriger Bewohner, für den jede Hilfe zu spät kommt: Bei einem Wohnungsbrand an der Hohenheimer Straße in der Innenstadt am 26. Dezember 2025 gab es für die Stuttgarter Feuerwehr nicht mehr viel zu retten – sie musste das vermeintlich fünfte Brandopfer des Jahres registrieren. Nun aber stellt sich heraus: Der Mann könnte wohl eher Opfer eines Kapitaldeliktes geworden sein.

„Bei der Obduktion der verstorbenen Person wurde festgestellt, dass der Tod weder direkt durch den Brand noch durch Rauchgase verursacht wurde“, sagt Stefanie Ruben, Sprecherin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, auf Anfrage unserer Zeitung. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen: Der 56-Jährige war bereits vor dem Brand nicht mehr am Leben – sonst hätte er zumindest noch Rauch eingeatmet.

Gleichwohl verraten die Ermittler nicht, ob es Spuren gibt, wonach der 56-Jährige womöglich durch Gewalteinwirkung getötet wurde. Das wäre Täterwissen. Andererseits scheint dies auch nicht so eindeutig zu sein – weshalb in den Labors weiter gearbeitet wird: „Es stehen noch chemisch-toxikologische Untersuchungsergebnisse aus, die möglicherweise weiteren Aufschluss über die Todesursache geben können“, sagt Staatsanwaltssprecherin Ruben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt nach dem Brand kurz vor dem Jahreswechsel. (Archivbild) Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Also eine Vergiftung – oder eine natürliche Todesursache, kombiniert mit einem zufälligen Brand? Um den Fall vom zweiten Weihnachtsfeiertag noch rätselhafter zu machen, gibt es ein weiteres ungewöhnliches Ereignis. Die Ermittler der Kriminalpolizei müssen sich nämlich mit einem zweiten Fall auseinandersetzen, der sich zeitgleich vor dem Mehrfamilienhaus abspielte. An jenem Freitagabend gegen 21.10 Uhr randalierte ein psychisch auffälliger Mann auf der Fahrbahn. Zeugen beobachteten, wie der Mann einen VW stoppte, auf die Motorhaube kletterte und die Windschutzscheibe beschädigte.

Welche Rolle spielt der Randalierer vor dem Haus?

Als Passanten herbeieilten, um den Randalierer zu stoppen, begab sich dieser talwärts zur Stadtbahn-Haltestelle Dobelstraße, um dort eine arglose 32-jährige Frau anzugreifen. Nach Zeugenaussagen nahm er die Frau in den Schwitzkasten und riss sie zu Boden. Erneut griffen Zeugen ein und hielten den Mann fest, bis Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen. Die hatten allerdings auch reichlich Mühe, den sich heftig wehrenden Tatverdächtigen zu überwältigen. Laut Polizeisprecher soll er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Seit 27. Dezember sitzt der 39-Jährige in Untersuchungshaft. Dabei werden ihm die Gewaltdelikte auf der Straße und an der Stadtbahn-Haltestelle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn mit Antrag auf Haftbefehl einem Richter vorführen lassen, der den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Die Ermittler halten sich zu ihren Erkenntnissen bedeckt

Seither versuchen die Ermittler mehrere Fragen zu klären. Hat der 39-Jährige auch etwas mit dem Tod des 56-Jährigen zu tun? Hatte er sich in der Untergeschosswohnung des Mehrfamilienhauses aufgehalten, wo der Brand ausgebrochen war? Kannten sich die beiden überhaupt? Die Antworten brauchen Zeit. Denn für gewöhnlich raten Verteidiger ihren Mandanten, zu den Vorwürfen keinerlei Angaben zu machen. Aber auch die Ermittler halten sich zu ihren bisherigen Erkenntnissen bedeckt. „Ob er mit dem Brandgeschehen etwas zu tun hatte, wird weiterhin geprüft“, sagt die Staatsanwaltssprecherin Stefanie Ruben. Der 39-Jährige bleibt jedenfalls weiterhin in Untersuchungshaft.