Fall fürs Arbeitsgericht Widerspruch um Abgang bei Ärztekasse
Ein gerade erst geholter Manager verließ das Pensionswerk rasch wieder – angeblich auf eigenen Wunsch. Nun aber klagt er vor Gericht gegen seine Kündigung.
Der Abgang eines gerade erst eingestellten Vize-Geschäftsführers bei der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt (VA) für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen hat ein überraschendes Nachspiel. Obwohl die milliardenschwere Pensionskasse das Ausscheiden des für Kapitalanlagen zuständigen Managers Alexander Banik nach nur vier Monaten als einvernehmlich dargestellt hatte, gibt es darum nun einen Prozess vor dem Arbeitsgericht Reutlingen. Nach Auskunft eines Gerichtssprechers ist dort eine Klage Baniks gegen eine Kündigung in der Probezeit von Ende Juli anhängig. Für den 2. September sei ein Gütetermin bestimmt, bei dem die Chancen einer Einigung ausgelotet werden.