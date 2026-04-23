Was ist in der Putenmast angemessen? Das Bundesverwaltungsgericht hat im Fall des Mastbetriebs in Ilshofen ein Urteil gefällt, das über diesen Einzelfall hinausgeht.
23.04.2026 - 18:28 Uhr
Die Haltungsbedingungen für Puten in deutschen Mastbetrieben könnten sich nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ändern. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Umstände in einem Betrieb in Baden-Württemberg nicht mit dem Tierschutzgesetz vereinbar sind. Die Behörden dürfen weitergehende Anforderungen an Putenhalter stellen, damit die Tiere angemessen gehalten werden. (Az.: BVerwG 3 C 2.25)