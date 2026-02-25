Ein erster Fall des Vogelgrippe-Virus ist in Stuttgart aufgetaucht. Was Geflügel-, Hundehalter und Passanten nun beachten sollten.
25.02.2026 - 13:45 Uhr
Bei einer verendeten Graugans in Stuttgart-West ist das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Das teilte die Stadt Stuttgart mit. Es handle sich um das Influenza-A-Virus der Variante H5N1, das hätte eine Untersuchung des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit ergeben. Das Tier sei am Neuen See im Rotwildpark aufgefunden worden, konkretisierte die Stadt auf Anfrage. „Ein andernorts tot aufgefundener Vogel wird derzeit routinemäßig beprobt und analysiert“, heißt es weiter.