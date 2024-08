Auf einer Radstrecke soll ein 59-Jähriger Drähte angebracht haben. Ein Mountainbike-Fahrer konnte gerade noch bremsen. Der Verdächtige sitzt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in U-Haft.

red/dpa/lsw 16.08.2024 - 14:13 Uhr

Weil er Drähte auf einer Mountainbike-Strecke in einem Wald zwischen Eberstadt und Grantschen (Kreis Heilbronn) gespannt haben soll, sitzt ein 59 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Mitte Juni bis Anfang August mehrere Male Drähte teils so über den Weg angebracht zu haben, dass sich Radfahrer bei einem Sturz schwerste oder tödliche Verletzungen hätten zuziehen können. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn gemeinsam mit.