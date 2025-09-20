Eine Telefonnummer sorgt für Alarm: Betrüger fordern Bargeld und Daten. Die Ermittler verhindern etliche Geldübergaben, bei denen die Täter hohe Summen erbeutet hätten.
20.09.2025 - 12:05 Uhr
Die Freiburger Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen in ganz Deutschland, die in den letzten Tagen zu Tausenden stattgefunden haben. Überwiegend sei dabei die Rufnummer „07252-5861370“ benutzt worden, teilte die Pressestelle des Präsidiums mit. Die bislang unbekannten Täter würden sich als Polizisten oder als Angestellte einer Bank ausgeben.