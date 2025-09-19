Zur kostenfreien Konzertreihe „Kornwestheim rockt“ kursieren derzeit Gerüchte. Oberbürgermeister Nico Lauxmann widerspricht den Falschinformationen der Petition.
Die Open-Air-Konzertreihe „Kornwestheim rockt“ soll eingestellt werden? Die Stadt möchte die Veranstaltung nicht mehr bezuschussen? Derartige Gerüchte kursieren derzeit in Kornwestheim. Wie die Verwaltung mitteilt, ist seit einigen Tagen sogar eine Petition mit solchen Falschinformationen im Umlauf. Nun wehrt sich Oberbürgermeister Nico Lauxmann (CDU) gegen diese Gerüchte.