Die EU-Kommission geht gegen ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen vor. Dessen Aussagen richteten sich mutmaßlich gegen Konkurrenz aus einem deutschen Nachbarland. Jetzt soll Schluss damit sein.

dpa 22.07.2024 - 12:54 Uhr

Brüssel - Das weltweit tätige Pharma-Unternehmen Vifor muss möglicherweise irreführende Aussagen über die Sicherheit eines Konkurrenzprodukts korrigieren und zurücknehmen. Die EU-Kommission verpflichtete Vifor konkret, "per E-Mail, auf dem Postweg und in Präsenzsitzungen eine kurze Mitteilung zur Klärung des Sachverhalts an zahlreiche Angehörige von Gesundheitsberufen zu richten", teilte die Behörde mit. Hintergrund ist, dass das Unternehmen möglicherweise irreführende Informationen über die Sicherheit eines Arzneimittels des dänischen Konkurrenten Pharmacosmos verbreitete.