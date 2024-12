In Gerlingen machen am Donnerstag, 12. Dezember, falsche Polizeibeamte einem Senioren glaubhaft, dass sie sein Gold auf Fingerabdrücke überprüfen müssen, nahmen es mit zu ihrem Auto und sind anschließend geflüchtet.

Unbekannte Täter haben sich als Polizisten ausgegeben um einen 84-jährigen Gerlinger zu bestehlen.

Es begann mit einem Anruf: Laut Polizei klingelte am Donnerstag, 12. Dezember, gegen 18.30 Uhr das Telefon des Senioren. Einer der Täter machten dem 84-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass die Polizei einer Einbrecherbande auf der Spur sei – einen Täter hätten sie bereits festnehmen können. Dieser Täter habe ihnen gegenüber angegeben, dass der 84-Jährige über Gold verfüge, weswegen sie dieses nun auf Fingerspuren untersuchen müssten.

Nach dem etwa einstündigen Telefonat mit den falschen Polizeibeamten erschien ein Mann bei dem Senior zu Hause. Der gab sich als verdeckter Ermittler aus und ließ sich das Gold des 84-Jährigen zeigen. Der falsche Polizist nahm es mit zu seinem Pkw, wo er es angeblich auf Fingerabdrücke untersuchen wollte. Dann waren er und das Gold weg.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben.

Zum Schutz des Geschädigten möchte die Polizei keine Angaben über den Goldwert der Beute machen. Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich Forchenrain in Gerlingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0800 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.