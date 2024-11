Jahrelang hatte der Wirtschaftsprüfer der Skandalfirma Wirecard wertlose Testate ausgestellt. Stellvertretend will nun ein Ex-Aktionär EY dafür zur Verantwortung ziehen. Das Verfahren kann aber dauern – und die Zeit läuft für das Unternehmen.

Thomas Magenheim 19.11.2024 - 15:32 Uhr

Es soll das größte Zivilverfahren in der Rechtsgeschichte Deutschlands werden. Am Freitag startet in München eine wegweisende Anlegerklage zur juristischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Mit Bankkaufmann Kurt Ebert zieht dabei ein früherer Aktionär stellvertretend für Zehntausende Mitgeschädigte vor das Bayerische Oberste Landesgericht.