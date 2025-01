Ein Trickbetrüger hat am Mittwochmittag ein älteres Ehepaar in Winnenden getäuscht, sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet.

Chris Lederer 09.01.2025 - 15:41 Uhr

Ein älteres Ehepaar aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr Opfer eines Trickbetruges durch einen falschen Bankmitarbeiter. In einem Telefonanruf wurde dem Paar durch den unbekannten Täter vorgetäuscht, dass ein Unbefugter von ihrem Konto Geld überwiesen habe. Der Mann behauptete, er könne diese Überweisungen rückgängig machen, sofern die Geschädigten in ihrer Online-Banking App die Aufträge freigeben. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Täter die Geschädigten dazu, seiner Aufforderung nachzukommen. Daraufhin gingen vom Konto der beiden Senioren mehrere Überweisungen ab. Nach ersten Erkenntnissen entstand dadurch ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.