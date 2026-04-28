Aus einem Lkw-Auflieger läuft eine unbekannte Flüssigkeit aus. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an – und gibt Entwarnung.
28.04.2026 - 13:05 Uhr
Ein Großeinsatz, der sich gewaschen hat: Die Feuerwehr in Gärtringen (Kreis Böblingen) ist am Dienstag wegen eines vermeintlichen Gefahrgutalarms ausgerückt. Nach bisherigen Informationen der Einsatzkräfte vor Ort war in der Max-Planck-Straße eine Flüssigkeit aus einem Lkw-Auflieger ausgelaufen. Das hatte gegen 10.20 Uhr einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Der Lastwagen hatte auch Gefahrgut geladen, weshalb zunächst unklar war, um welche Substanz es sich handelte.