Erst gibt es den betrügerischen Anruf, dann erscheint ein falscher Bankmitarbeiter: Das falsche Spiel mit EC-Karten bringt einen der Täter nun vier Jahre Haft ein.
Der „Herr Pedro“ schaut sich die EC-Karte ganz genau an. Mit der Handy-Lampe ist seine Analyse eindeutig: „Da sind schwarze Pünktchen drauf“, sagt er. Ein klarer Fall von Defekt oder Manipulation. Er nimmt die Karte mit, angeblich um sie umgehend auszutauschen. Allein Herr Pedro hat mit dieser Masche mehr als 30 000 Euro Beute gemacht. Der Mann gehört zu einer Gruppierung von Anrufbetrügern, die sich zuvor telefonisch als Bankmitarbeiter ausgeben und ihre Opfer mit einer Lügengeschichte in helle Aufregung versetzen. Der 30-Jährige allerdings nicht mehr: Das Stuttgarter Landgericht hat ihn zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt.