Promis sind gelegentlich das Ziel von Falschmeldungen. Auch die Schauspieler von «GZSZ» haben sich schon in Fake-News wiedergefunden. Sie wollen nun Aufmerksamkeit schaffen.

dpa 26.09.2025 - 10:22 Uhr

Potsdam - Die Schauspieler von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" haben nach eigenen Angaben bereits mehrfach Fake-News am eigenen Leib erlebt. So sei behauptet worden, Anne Menden habe ihr Kind verloren, Jörn Schlönvoigt und Nina Ensmann seien verstorben, Olivia Marei läge im Koma oder Josefin Bressel und Ulrike Frank seien schwanger, hieß es in einer Mitteilung der TV- und Filmproduktionsfirma Ufa. Die Geschichten waren demnach frei erfunden und sorgten dennoch bei Familien und Freundeskreisen für Verunsicherung.