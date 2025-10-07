Kids, Hund, Job und alleinerziehend – die Fellbacherin Denise Dakis braucht Power im Leben. Doch bei der Suche nach einer neuen Bleibe verliert die 44-Jährige langsam den Glauben.
Der Brief, oder wie Denise Dakis es nennt – der Schock – kommt im Mai. In einem offiziellen Schreiben kündigt ihr Vermieter das an, was er ihr mündlich bereits einen Monat vorher angedeutet hat: Er möchte erstens die Miete erhöhen und zweitens die Wohnung im Fellbacher Stadtteil Oeffingen, in der Denise Dakis mit ihren beiden Töchtern und Hund Mojo wohnt, verkaufen.