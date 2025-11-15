Familie Fuchs und Hotel Spielweg: Heiliger Gral der Pasteten-Kunst – eine kulinarische Familiensaga im Schwarzwald

Es ist ein Klassiker, wie man ihn heute sehr selten bekommt: sie ist die Königin der Pasteten – „Oreiller de la Belle Aurore“. Schwiegersohn Johannes Fuchs schneidet die goldbraune Kruste des mindestens einen halben Meter langen Wildfleisch-Pasteten-Prachtstücks an: Darin sind verschiedene Wildfleischsorten, Sahne, Cognac, Wermut, Eier und Pilze verarbeitet. „Die volle Ladung Cholesterin“, sagt Karl Josef Fuchs: „Diese Pastete ist ein imposantes Gebilde, das sehr viel Mühe macht.“ Recht hat er. Es gibt nicht viele, die sich da ran trauen. Seinem Schwiegersohn Johannes, einem gelernten Konditor, traut er das Wagnis zu.