Bewaffnete Polizisten stürmen Ende November eine falsche Wohnung. Nun zeigt sich: Die Familie war dort regulär gemeldet. Nun mussten sich die Beamten zum zweiten Mal entschuldigen.
08.12.2025 - 14:57 Uhr
Nach dem Einsatz in einer falschen Wohnung in Ravensburg musste sich die Polizei noch mal entschuldigen. Die dort lebende Familie war entgegen erster Angaben doch ordnungsgemäß in dem Mehrfamilienhaus gemeldet, bestätigte die Polizei auf Anfrage. Grund für die ursprüngliche Annahme sei die unklare bauliche Lage des Gebäudes gewesen, so eine Sprecherin.