Bewaffnete Polizisten stürmen Ende November eine falsche Wohnung. Nun zeigt sich: Die Familie war dort regulär gemeldet. Nun mussten sich die Beamten zum zweiten Mal entschuldigen.

Nach dem Einsatz in einer falschen Wohnung in Ravensburg musste sich die Polizei noch mal entschuldigen. Die dort lebende Familie war entgegen erster Angaben doch ordnungsgemäß in dem Mehrfamilienhaus gemeldet, bestätigte die Polizei auf Anfrage. Grund für die ursprüngliche Annahme sei die unklare bauliche Lage des Gebäudes gewesen, so eine Sprecherin.

Polizei sprach Entschuldigung aus Vor rund zwei Wochen hatten Einsatzkräfte bei einer Durchsuchungsaktion irrtümlich die Wohnung der achtköpfigen Familie gestürmt. Der Fehler sei sofort aufgefallen, die Maßnahme abgebrochen und eine Entschuldigung ausgesprochen worden, hatte eine Polizeisprecherin gesagt.

Die Polizei hatte zunächst behauptet, dass in dem Mehrfamilienhaus ausschließlich Angehörige des eigentlichen Verdächtigen gemeldet gewesen seien. Weitere Angaben zu dem Einsatz machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Die syrische Familie, darunter sechs Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren, ist laut ihres Anwaltes durch die schwer bewaffneten Einsatzkräfte in Uniform stark verängstigt worden. Die Polizei hatte angekündigt, für die entstandenen Schäden aufzukommen und ein Gespräch mit der Familie angeboten.