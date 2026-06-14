Sporteln, kreativ sein und sich informieren - diese Chance ließen sich Familien am Wochenende auf dem Schlossplatz beim 22. Stuttgarter Kinder- und Familienfestival nicht entgehen.
14.06.2026 - 12:59 Uhr
„Halt im Stehen fahren, sonst geht es nicht über die Hindernisse – holprig, aber cool.“ Liam und Max, beide neun Jahre alt, schildern ihre Fahrt mit dem BMX-Rad über den Parcours, den der Verein Mountainbike Stuttgart vor dem Kunstmuseum aufgebaut hat. Auch Colin und Florian, zwei Jahre jünger, waren davon begeistert. „Toll war auch das Tor, das gemessen hat, also wie schnell dein Schuss ist und der Fußball fliegt“, erzählen sie. Alle vier schwärmen von den digitalen Nintendo-Games „beim Schloss da unten.“ Überhaupt sei es hier „ein Riesenspielplatz!“