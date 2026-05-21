Familien im Kreis Esslingen Köngen will einkommensschwache Familien entlasten
Um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, können ab dem neuen Schuljahr auf Nachweis die Kosten für die Schulkindbetreuung um die Hälfte reduziert werden.
Um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, können ab dem neuen Schuljahr auf Nachweis die Kosten für die Schulkindbetreuung um die Hälfte reduziert werden.
Es war überall ein großes Politikum – ab dem Schuljahr 2026/27 gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen im Land. Wie der umgesetzt wird, liegt aber in der Hand des Schulträgers. In Köngen ist das, wie fast überall, die Kommune selbst. Im April 2025 entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich, den Rechtsanspruch mit der bereits seit vielen Jahren existierenden Schulkindbetreuung (SKB) abzudecken – damit müssen Eltern aber für eine Betreuung außerhalb der Grundschulzeiten weiterhin ihren Geldbeutel zücken.