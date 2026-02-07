Zu viele Hiobsbotschaften erreichten zuletzt Eltern von Kindern mit Behinderung. Seit Jahren kämpfen sie darum, von der Politik gesehen und gehört zu werden – jetzt reicht es ihnen.
07.02.2026 - 07:06 Uhr
Eltern von Kindern mit Behinderung hat in den vergangenen Wochen eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreicht. Schon seit Jahren gibt es an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zu wenige Lehrkräfte. So lag der Versorgungsgrad im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts Stuttgart im Schuljahr 2024/2025 bei 81 Prozent.