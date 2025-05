Schnitzen oder doch lieber Tiere gucken? Am Vatertagswochenende, 29. Mai bis 1. Juni, ist beides möglich. Wir haben Tipps für Familien in Stuttgart zusammengestellt.

Schon wieder Wochenende? Und dann auch noch vier ganze Tage zu füllen? Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen weder der Vatertag noch die anderen freien Tage ein Reinfall werden.

Familientag der Naturfreunde

Lohnt sich, mal vorbei zu sehen: Naturfreundehaus Fuchsrain. Foto: Naturfreunde

Am Donnerstag, 29. Mai: Ob Basteln mit Naturmaterialien, Schnitzen, Instrumente bauen oder Stockbrot am Feuer rösten – beim Familientag zwischen 13 und 17 Uhr im Naturfreundehaus Fuchsrain in Stuttgart (Neue Str. 150) haben alle Spaß. Ein Zauberprogramm rundet das Fest ab. Der Eintritt ist frei.

Papageien-Tag

Nur eine von 350 Papageienarten. Foto: IMAGO/imagebroker

Am Samstag, 31. Mai, findet in der Wilhelma findet von 11 bis 17 Uhr der Welt-Papageien-Tag statt. Ein Infostand klärt über die Welt der Tiere auf, von denen es weltweit 350 verschiedene Arten gibt! Außerdem haben die olivgrünen Keas gerade Junge bekommen, die langsam anfangen, ihren Brutkasten zu verlassen.

Kloster entdecken

Mitmachaktionen und Livemusik gibt es im Kloster Maulbronn. Foto: Kloster Maulbronn

Am Sonntag, 1. Juni, gibt es im Kloster Maulbronn gleich drei Gründe zu feiern: den Weltkindertag, die Eröffnung eines neuen Kinder- und Jugendprogramms und den Unesco-Welterbetag! Deshalb lädt es von 11 bis 17 Uhr zu einem Programm aus Mitmachaktionen und Livemusik ein. Der Eintritt zum Fest ist frei, der Eintritt ins Kloster kostenpflichtig.

Alltag anderswo

Lohnt einen Besuch: das Stuttgarter Lindenmuseum. Foto: LICHTGUT/Kovalenko

Wie sieht der Alltag in Japan oder China aus? Was lernen die Kinder dort beispielsweise in der Schule? Diese Fragen beantwortet die Familienführung in der Ostasienausstellung am Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr im Stuttgarter Lindenmuseum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kinder zahlen keinen Eintritt.

Kinder- und Familienfest

Am Wochenende 31. Mai und 1. Juni findet das 21. Stuttgarter Kinder- und Familienffestival in der Innenstadt statt. 100 kostenlose Mitmachaktionen stehen bei der Veranstaltung rund um den Schlossplatz und den Eckensee bereit. Rund 40 ehrenamtlich engagierte Vereine und zahlreiche Unternehmen sind vertreten und bieten ein vielfältiges Programm an. Alle Infos und das Programm finden sich in unserem Überblicksartikel.