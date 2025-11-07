Sieben Ideen für Ausflüge, die der ganzen Familie Spaß machen, solang es noch warm ist: vom Schaichtal im Schönbuch über die Hohenheimer Gärten bis zum Felsenmeer im Wental.
Ein freies Wochenende, das Wetter ist gut – ein Ausflug wäre schön. Bloß fällt uns gerade jetzt überhaupt nicht ein, wohin. Was hatte kürzlich noch die Mutter in der Kita erzählt? Am Ende schlappt man wieder Richtung Bärenschlössle und schwört sich: Das nächste Mal machen wir was Spannenderes! Wir haben sieben Tipps zum schön Draußensein – von abenteuerlich bis idyllisch, von ganz nah bis etwas weiter.