Der Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter City ist ein Highlight in der Adventszeit. Abseits des großen Getümmels gibt es aber noch viele kleine Veranstaltungen, bei denen Familien sich auf das Fest einstimmen können.

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür, und bereits am vergangenen Mittwoch hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt eröffnet. Eine Fahrt mit der kleinen Eisenbahn ist dort für viele Kinder ein absolutes Muss. Doch jenseits des Getümmels in der City gibt es noch viele kleinere Aktionen und Märkte rund um Weihnachten. Unsere Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt, wo sich Familien für wenig Geld auf Heilig Abend einstimmen können.

Erstens: Weihnachtsmarkt unter Baumwipfeln

Unter Baumwipfeln in Weihnachtsstimmung kommen, das ist bei der Waldweihnacht möglich. Am Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember, lädt Forst BW ins Haus des Waldes zu einem bunten Programm ein. Feuerschein und weihnachtliche Beleuchtung werfen stimmungsvolles Licht auf die verschiedenen Marktstände. Im Angebot sind unterschiedlichen Produkte lokaler Händler rund um das Thema Wald. Kinder können in der Waldwunderkammer Weihnachtsgeschichten aus aller Welt lauschen oder in der Werkstatt an verschiedenen Bastelangeboten teilnehmen. Chöre und Musikgruppen begleiten die Waldweihnacht mit besinnlichen Klängen, das Mitsingen ist erwünscht.

Lesen Sie auch

Die Waldweihnacht im Haus des Waldes, Königsträßle 74 in Stuttgart-Degerloch, dauert am Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 19 Uhr. Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Zweitens: Magische Stimmung im Lapidarium

Das Städtische Lapidarium in Stuttgart lädt erstmalig dazu ein, den geheimen Garten auch in der kalten Jahreszeit zu erleben. Die Installation „Winterlichter im Lapidarium“ verspricht ein „magisches Lichterspiel inmitten steinerner Kunstwerke“, viele der Skulpturen sind illuminiert, eine märchenhafte Stimmung entsteht. Geschaffen wird das künstlerische Lichtlabor von den Stuttgarter Licht- und Medienkünstlern „Lichtgestalten“ sowie Simon Wallenda und Maximilian Luz.

Vom 30. November bis 12. Januar, können Familien jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 17 bis 20 Uhr, den Park bei einer stimmungsvollen Nachtwanderung mit Laternen selbst erkunden. Der Eintritt ist kostenfrei. Es gibt Laternen zum Ausleihen, man kann aber auch seine eigene mitbringen. Wer mehr über die Kunstwerke wissen möchte, nimmt an einer der öffentlichen Führungen teil. Diese finden immer samstags von 17.30 Uhr an statt. Ein Guide bringt die Besuchenden zu ausgewählte Lichtinstallationen und erzählt Geschichten und Legenden, die mit den Figuren und dem Park verbunden sind. Die Teilnahme kostet vier, ermäßigt drei Euro, die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist aber nicht erforderlich.

Vielleicht schaut bei der ein oder anderen Veranstaltung auch der Weihnachtsmann vorbei. Foto: Julian Rettig

Drittens: Lichterglanz und Firlefanz im Circuleum

Seit einiger Zeit steht das große Zirkuszelt auf dem Gelände nahe dem Vaihinger Bahnhof. Das sogenannte Circuleum ist ein Zentrum für Artistik und Kunst. Am zweiten Adventswochenende, 5. bis 7. Dezember, steht dort „Lichterglanz und Firlefanz!“ auf dem Programm. Lichtinstallationen und Feuerschalen tauchen das Gelände in warmes Licht. Eine besondere Aktion ist die stille Versteigerung eines vielleicht nicht ganz so schönen Baums für den guten Zweck.

„Lichterglanz und Firlefanz“ startet am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr mit Live-Musik. Die Nikolausparty am Freitag, 6. Dezember, beginnt um 16 Uhr, von 17 Uhr an ist eine Feuershow zu sehen, von 17.30 Uhr an kann sich jede und jeder am Rudelsingen beteiligen und Weihnachtslieder zum Besten geben. Anschließend gibt es Live-Musik.

Am Samstag, 7. Dezember, können Familien von 11 bis 16 Uhr über den Kunsthandwerker- und Flohmarkt bummeln. Von 12 bis 15 Uhr hat die Radwerkstatt Lichter & Lenker geöffnet. Fachleute helfen kostenfrei bei der Reparatur von Drahteseln, nur die Ersatzteile müssen bezahlt werden. Um 15 Uhr beginnt ein Blockflötenkonzert. Das Winterkino öffnet um 16 Uhr und um 19 Uhr.

Viertens: Winterwerkstatt im Schlossgarten

Gerade im Advent braucht es manchmal auch kinderfreie Zeit, damit sich Eltern auf das Fest einstimmen können. Zum Glück bietet die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft eine Winterwerkstatt im Spielhaus im Unteren Schlossgarten an. Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren können zum Beispiel Winterlandschaften und Baumschmuck basteln. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Holzwerkstatt hat am mittwochs, 4. und 11. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet. In der Engelwerkstatt ist am Mittwoch, 4. Dezember, von 15 bis 17 Uhr Betrieb. In der Druckwerkstatt wird am Mittwoch, 11. Dezember, von 15 bis 17 Uhr und am Freitag, 13. Dezember, von 15 bis 17 Uhr gearbeitet.

Für alle Termine ist eine Anmeldung per E-Mail an spielhaus@stjg.de erforderlich, wobei Name, Alter, und der Werkstatttermin angeben werden müssen.

Fünftens: Basteln, toben und bummeln in der Familienbildungsstätte

Ein erlebnisreicher Nachmittag erwartet Familien am Sonntag, 1. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, in den Räumen der Familienbildungsstätte an der Elwertstraße 4. Das Team lädt zu einem Weihnachtsmarkt ein. Kinder können aus einer Vielzahl an Bastelangeboten wählen oder sich auf dem Winterspielplatz austoben. Zur Stärkung gibt es Snacks aus aller Welt. Im Hof bieten Kunsthandwerker ihre Waren an.