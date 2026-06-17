Die Brauerei Ott produziert seit Generationen Bier – nun sucht sie nach dem Insolvenzantrag einen Investor. Der Insolvenzverwalter zeigt sich optimistisch.
Die finanziell angeschlagene Schussenrieder Brauerei Ott wird vorerst fortgeführt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Matthäus Rösch sagte, er sei optimistisch, das Familienunternehmen stabilisieren zu können. Durch das Insolvenzausfallgeld seien die Gehälter der 40 Beschäftigten für Juni, Juli und August gesichert. Der Rechtsanwalt kündigte an, dass er einen Investor für das kleine Unternehmen mit Sitz in Bad Schussenried (Kreis Ravensburg) suchen wolle. Es hatte beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt.