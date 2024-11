Schwäbische Familienunternehmen: Die Konzertdirektion Russ prägt seit 80 Jahren das Konzertleben der Stadt Stuttgart .

Kai Holoch 01.11.2024 - 14:39 Uhr

Der Brief des späteren Stuttgarter Oberbürgermeisters Arnulf Klett erreichte Erwin Russ in Oberkochen. Dorthin war der Prokurist der traditionsreichen Stuttgarter Musikalienhandlung Sulzer und Galler 1945, kurz vor Kriegsende, mit seiner Familie evakuiert worden. Als Amtsverweser fragte Klett höflich an, ob Russ bereit wäre, das musikalische Kulturleben in Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen.