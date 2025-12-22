Als ARD-Weihnachtsmärchen kommt diesmal am ersten Weihnachtsfeiertag ein Stück mit viel Musik ins Familienprogramm: „Das Märchen vom Schwanensee“.
Eine bezaubernde Prinzessin, die allein durch wahre Liebe von ihrem Fluch befreit werden kann, ein Prinz, der unerschrocken dem Bösen trotzt: Die ARD-Märchenreihe „Sechs auf einen Streich“ ist der letzte Ort, an dem sich ein derartiges Handlungsmuster ironiefrei erzählen lässt, zumal die junge Frau auch noch über weite Strecken nicht Subjekt, sondern Objekt der Handlung ist. Samirah Breuer kann sich immerhin damit trösten, in der „Schwanensee“-Adaption den mit Abstand nachhaltigsten Eindruck zu hinterlassen, zumal sie eine besondere Herausforderung zu meistern hatte: Wie im Tschaikowski-Ballett spielt die Hauptdarstellerin eine Doppelrolle als gute Fee und böse Stiefschwester.