Familienmusical in Böblingen: Conni rockt die Bühne in der Kongresshalle

Conni mit Ringelpulli und der roten Schleife im Haar ist wohl die bekannteste Kinderbuch-Figur dieser Zeit. Was dem Nachwuchs Geborgenheit gibt, ist für manche Erwachsenen ein Graus: immer heile Welt, antiquierte Geschlechterrollen und kaum Migranten. Und so treibt mancher im Internet mit spöttischen KI-Conni-Memes seinen Spaß, wogegen der Carlsen Verlag inzwischen rechtlich vorgeht.

Die Musical-Produktion des Theaters Cocomico immerhin kommt nicht so klischeehaft daher: Connis Mutter (Victoria Lee-Bratcher) hat einen Akzent, und der Vater (Markus Lürick) ist anwesend und bekommt von seiner Frau einen Wäschekorb in die Hand gedrückt. Conni wird von Maya Gaudino als aufgewecktes Energiebündel verkörpert. Den Cast komplettieren ihre lebhaften Freunde Julia (Leonie Fuchs) und Simon (Anna Karoline Michel). Die Story um den Geburtstag und Schulanfang Connis ist auf Zuschauerinnen und Zuschauer von drei bis sieben Jahre zugeschnitten, und sie dürfen auch mitwirken: So studiert das Ensemble mit ihnen ein Geburtstagslied mit Armbewegungen und später eine „Geburtstagsrakete“ mit Fußgetrappel und lautem „Hui“ ein.

Zum Schulanfang gibt es ein rockiges Schultütenlied. Foto: Cocomico/privat

In den Büchern von Liane Schneider erlebt Conni harmlose „Alltagsabenteuer“, hier auch: Die Schokotorte, die Conni und ihre Freunde für den Geburtstag backen, droht zu missraten, wird aber von der Mutter gerettet, und das Ensemble sorgt mit Küchengerät-Percussion für Aufmerksamkeit. Conni streitet sich mit den Freunden, wer das Spiel bestimmen darf, und will vor dem Geburtstag nicht einschlafen. – Alles Geschehnisse, welche die Familien im Publikum gut kennen. Und Connis Eltern dürfen auch mal kurz ihre Erschöpfung ausdrücken.

Die Produktion schwimmt auf der Trendwelle der Familienmusicals. Der Musikstil ist eingängig und erstreckt sich von Pop bis Rock (Musik Andreas Muhlack, Regie Tyler Steele), und eine Ballade mit Kuscheltier-Figurenspiel darf ebenfalls sein. Spielerisch-pädagogische Songs erklären Rechts und Links und die Uhrzeiten. Der 6. Geburtstag ist natürlich auch mit dem Schulanfang verbunden, Zeit also für ein rockiges Schultütenlied. Und zum Schluss dürfen alle Kinder vorne mittanzen und bekommen noch eine Zugabe spendiert.

Vom Buch auf die Bühne

Conni

Vor über 30 Jahren hat Liane Schneider die beliebte Kinderbuchfigur geschaffen. Die ersten Illustrationen stammen von Eva Wenzel-Bürger. Inzwischen sind über 200 Bücher beim Carlsen Verlag erschienen, und es gibt eigene Reihen für alle Altersstufen. Verfilmt ist „Conni“ ebenfalls.

Das Cocomico Theater

Das Theater von der Kammeroper Köln produziert seit 1996 Familienmusicals für Tourneen und wird von Marcell Gödde und Tiffany Gödde geleitet. Sie haben auch den Text für das Conni-Musical geschrieben.