Familienmusical in Böblingen Conni rockt die Bühne in der Kongresshalle
Am Samstag haben Groß und Klein bei „Conni – das Musical“ in der Kongresshalle Böblingen amüsante Alltagsabenteuer erlebt.
Am Samstag haben Groß und Klein bei „Conni – das Musical“ in der Kongresshalle Böblingen amüsante Alltagsabenteuer erlebt.
Conni mit Ringelpulli und der roten Schleife im Haar ist wohl die bekannteste Kinderbuch-Figur dieser Zeit. Was dem Nachwuchs Geborgenheit gibt, ist für manche Erwachsenen ein Graus: immer heile Welt, antiquierte Geschlechterrollen und kaum Migranten. Und so treibt mancher im Internet mit spöttischen KI-Conni-Memes seinen Spaß, wogegen der Carlsen Verlag inzwischen rechtlich vorgeht.