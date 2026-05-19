Die gute Fee in der Familie Rentschler heißt Ruth Jentner. Sie ist kein Mitglied der Familie aus dem Rutesheimer Stadtteil Perouse, gehört aber trotzdem fest dazu. Tochter Ida liebt Ruth Jentner heiß und innig. „Wenn sie donnerstags kommt, bin ich abgemeldet“, erzählt Idas Mutter Rebecca Rentschler. Tragisch findet die 51-Jährige das nicht, im Gegenteil: Sie ist heilfroh darüber, dass ihre Tochter mit Ruth Jentner eine Verbündete hat, mit der sie Zeit verbringt. Die beiden spielen Karten, basteln, backen. Was Ida eine Riesenfreude bereitet – angesichts ihrer wenigen Kontakte nach außen ihr „Superlichtblick“ sei – bedeutet für Rebecca Rentschler Entlastung. Denn Ruth Jentner ist Familienpflegerin.