Familientag in der Wilhelma

Am 24. und 25. August gibt es im Stuttgarter zoologisch-botanischen Garten besondere Aktionstage mit Kostproben und Spielen für Groß und Klein.

Iris Frey 21.08.2024 - 14:01 Uhr

In der Wilhelma gibt es am kommenden Wochenende ein buntes Programm rund um das Thema Ernährung. Veranstalter ist Edeka Südwest. Das Unternehmen bietet gemeinsam mit verschiedenen Produktionsbetrieben Kostproben und Erlebnisspiele für die ganze Familie, teilt die Wilhelma mit. An zahlreichen Ständen gibt es Tipps und Informationen, wie man sich genussvoll und zugleich ausgewogen und nachhaltig ernährt.