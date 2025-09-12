Um eine weitverzweigte Familie zusammenzuhalten, gründeten die Pfleiderers 1924 einen Familienverband. Am 3. Oktober ist Familientag – diesmal in Stuttgart.

Theresa Schäfer 12.09.2025 - 10:14 Uhr

Seit 101 Jahren gibt es den Familienverband Pfleiderer – am 3. Oktober lädt er zu seinem Familientag ein. Diesmal findet dieser in Stuttgart statt. „Wir möchten Menschen zusammenbringen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie miteinander verwandt sind – oder die den Namen Pfleiderer gar nicht mehr tragen“, sagt Matthäus Felder, Vorsitzender des Verbands. „Es geht darum, Geschichten zu teilen, Wurzeln zu erkennen und neue Verbindungen zu knüpfen.“