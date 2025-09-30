Bunte Wälder, würzige Bergluft, ein großes Erlebnisbad und viel Vergnügen für Familien – der beliebte Ferienclub Maierhöfen im Westallgäu ist ein fantastischer Ort für die Herbstferien.
Die großzügige, parkähnliche Anlage liegt auf 800 Metern Höhe direkt am Hausberg „Kugel“. Eingerahmt von Wiesen und Wäldern stehen 115 komfortable Bungalows zwischen 45 und 75 Quadratmetern, die Platz für zwei bis sieben Personen bieten. Auch Gäste mit Hund sind herzlich willkommen. Bei klarer Sicht reicht der Blick vom Ferienclub bis zum Bodensee. Nahezu autofrei und kinderwagentauglich, bietet die Anlage vielseitige Spiel- und Sportmöglichkeiten, gemütliche Plätze zum Verweilen und großzügige Flächen zum Roller- oder Skateboardfahren. Besonders beliebt bei den kleinen Gästen ist ein Ziegengehege, wo die Tiere auch gefüttert werden können (ein Futterautomat befindet sich am Zaun).