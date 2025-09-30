Bunte Wälder, würzige Bergluft, ein großes Erlebnisbad und viel Vergnügen für Familien – der beliebte Ferienclub Maierhöfen im Westallgäu ist ein fantastischer Ort für die Herbstferien.

Die großzügige, parkähnliche Anlage liegt auf 800 Metern Höhe direkt am Hausberg „Kugel“. Eingerahmt von Wiesen und Wäldern stehen 115 komfortable Bungalows zwischen 45 und 75 Quadratmetern, die Platz für zwei bis sieben Personen bieten. Auch Gäste mit Hund sind herzlich willkommen. Bei klarer Sicht reicht der Blick vom Ferienclub bis zum Bodensee. Nahezu autofrei und kinderwagentauglich, bietet die Anlage vielseitige Spiel- und Sportmöglichkeiten, gemütliche Plätze zum Verweilen und großzügige Flächen zum Roller- oder Skateboardfahren. Besonders beliebt bei den kleinen Gästen ist ein Ziegengehege, wo die Tiere auch gefüttert werden können (ein Futterautomat befindet sich am Zaun).

Familienurlaub: Badespaß und Abenteuer bei jedem Wetter Ein Highlight – im Preis enthalten – ist das Erlebnisbad „Aquarosa“ auf dem Gelände. Das Hallenbad mit 25-Meter-Schwimmbecken, Wildwasserkreisel, Sprudelliegen, Wasserrutsche und Planschbecken garantiert Badespaß bei jedem Wetter. Erwachsene können zusätzlich verschiedene Saunen nutzen und gegen eine Gebühr auch Massagen in Anspruch nehmen. Das moderne Indoor-Spielparadies mit Hüpfburg, Rutschen, Trampolinen und vielem mehr lädt Familien wetterunabhängig zum Toben ein. Im KidsClub erleben die kleinen Gäste täglich ein buntes Animationsprogramm. Mehrere Spielplätze – darunter ein neuer Abenteuerspielplatz mit Doppelrutsche und Seilbahn – eine gepflegte Minigolfanlage, Fitnessparcours, Tischtennisplatten und ein Volleyballplatz bieten jede Menge Action an frischer Luft. Ponyreiten oder eine Fahrt auf einem historischen Traktor zählen zu den ganz besonderen Erlebnissen. Billard, Flipper und Dart erfreuen vor allem die Teens.

Viel Bewegung macht hungrig

Auch kulinarisch ist für alle gesorgt: Das Restaurant verwöhnt seine Gäste mit täglich wechselnden Buffets, Pizza und regionalen Köstlichkeiten. Besonders beliebt ist das reichhaltige Frühstücksbuffet. Wer lieber selbst kocht, kann Produkte im Lebensmittelautomaten „Regiomat®“ oder in den umliegenden Hofläden und Supermärkten erwerben. Die Küchen in den Bungalows sind optimal für die Selbstversorgung ausgestattet, ofenfrische Brötchen gibt es morgens direkt auf der Anlage.

Herbstferien: Perfekte Umgebung für Familien

Über sanfte Hügel führen abwechslungsreiche Erlebniswanderwege rund ums herbstliche Maierhöfen durch bunt gefärbte Wälder, über Wiesen und zu beeindruckenden Aussichtspunkten. Unterwegs gibt es spannende Stationen wie einen Niedrigseilgarten, ein Steinlabyrinth und einen Wald-Sinneaktiv-Pfad zu entdecken. Für moderate Radtouren führen gut ausgebaute Wege direkt am Ferienclub vorbei.

Die Region bietet unzählige Attraktionen: so sind das Schloss Neuschwanstein – seit Sommer 2025 UNESCO-Welterbe – das Naturwunder Eistobel oder die Alpsee Bergwelt mit Deutschlands längster Ganzjahresrodelbahn schnell erreichbar und auch im Oktober geöffnet.

Urlaub im Allgäu: Familiäre Atmosphäre seit 55 Jahren

Seit über fünf Jahrzehnten verbindet der Ferienclub entspannte Ruhe mit abwechslungsreichen Abenteuern. Viele Gäste, die als Kinder hier waren, kommen heute mit ihren eigenen Kindern wieder. Wer einmal zu Besuch war, schätzt die herzliche, familiäre Stimmung. Faire Preise und zahlreiche Inklusivleistungen machen den Aufenthalt besonders attraktiv für Familien. Martina Fischer und Lars Konietzko mit ihrem Team freuen sich, auch in diesem Herbst große und kleine Gäste herzlich willkommen zu heißen.

Exklusiv für Leser der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten:

Bei Buchung für einen Aufenthalt in einem Zeitraum vom 06.10.2025 bis zum 09.11.2025 gibt es 10 Prozent Rabatt auf jede Online-Buchung.

So einfach geht's:

Die Webseite des Ferienclub Maierhöfen aufrufen Reisezeitraum und Bungalow auswählen Mindestaufenthalt von vier Nächten sicherstellen Am Ende der Online-Buchung unter „Gutschein“ den Code S10 eingeben – fertig und Herbsturlaub genießen (Rabatt ist nur bei Online-Buchung gültig).

Schnell sein lohnt sich: Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit und ist ab sofort buchbar.

Preisbeispiel: Vier Nächte im Oktober 2025 für einen Bungalow für vier Personen ab 358,20 Euro

Kontaktdaten

Ferienclub Maierhöfen Stockach 1, 88167 Maierhöfen

Telefon: 08383-92200

E-Mail: info@ferienclub-maierhoefen.de

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Ferienclubs Maierhöfen.