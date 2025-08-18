Einen Cocktail in der Hand sitzt Helmut Seiler entspannt auf der Terrasse des Familienzentrums Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) . Genüsslich nimmt er einen Schluck durch den Strohhalm, lehnt sich auf dem Stuhl zurück und schlägt die Beine übereinander. Den Tag über hat er in einer der Werkstätten der Diakonie Stetten gearbeitet, jetzt genießt er seinen Feierabend. Dabei freut ihn besonders, dass er dies an diesem Dienstagabend in größerer Gesellschaft tun kann. „Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch“, sagt Seiler über sich. Daher kommt ihm der inklusive Treff im Familienzentrum Weinstadt der evangelischen Gesellschaft Stuttgart, kurz eva, gerade recht.

Seit März gibt es das Angebot, das Menschen jeden Alters offen steht - egal ob sie in irgendeiner Weise geistig oder körperlich beeinträchtigt sind oder nicht. „Im Vordergrund steht das gemeinsame Erleben, sich zu treffen, auszutauschen und natürlich Spaß zu haben“, lässt sich die Leiterin des städtischen Sachgebiets Soziales und Familienförderung, Christine Hug, in einer Pressemitteilung zur Idee des Treffs zitieren. In der Vergangenheit gab es schon einmal derartiges Angebot der Stadt. Doch das damalige Konzept habe nicht mehr ganz in die heutige Zeit gepasst, so Hug. Dementsprechend rückläufig seien die Teilnehmerzahlen gewesen.

Dennoch ist es Klienten der Diakonie Stetten offenbar positiv in Erinnerung geblieben, die sich mit der Idee eines Neustarts an Lena Seibold wandten. Die Sozialpädagogin ist seit dem vergangenen Herbst Mitarbeiterin im ambulant betreuten Wohnen der Diakonie Stetten und im Wohnverbund Weinstadt für inklusive Angebote zuständig. Seibold ging daraufhin auf die Stadt zu, traf für ihre Neukonzeption des inklusiven Treffs auf offene Ohren und fand in der eva, die ihre Räume zur Verfügung stellt, noch eine weiteren Kooperationspartnerin.

Der Standort ist barrierefrei

„Es war schon immer unser Wunsch, ein inklusives Familienzentrum zu sein“, sagt Margret Mack. Sie hat das Familienzentrum vor zehn Jahren in Weinstadt aufgebaut und leitet es seither. Doch erst der Umzug der Einrichtung aus dem alten Bahnhofsgebäude in Endersbach Anfang 2023 in die neuen, größeren und barrierefreien Standort in der Nelkenstraße 39 schuf die räumlichen Voraussetzungen. „Jetzt haben wir die Räume, um mehr Angebote anbieten zu können.“ Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Diakonie Stetten eine von vielen. „Insgesamt haben wir 40 Kooperationspartner. Vernetzung ist das Erfolgsmodell des Familienzentrums.“

Der inklusive Treff trägt nun nicht nur dazu bei, die eva und die Diakonie Stetten als Institutionen stärker zu vernetzen. Er soll vor allem auch Menschen mit und ohne Beeinträchtigung einander näher bringen. Noch sind die Besucher des Treffs überwiegend Klienten der Diakonie Stetten. „Von unserer Seite aus wird er bereits super angenommen“, freut sich Seibold. 15 bis 20 Klienten seien bei den einmal monatlichen Treffen bislang jeweils dabei gewesen. „Das ist der erste Schritt. Bis der Treff wirklich inklusiv wird, braucht es noch etwas Anlaufzeit. Die Leute müssen erst damit warm werden.“ Indem man das Angebot regelmäßig bewerbe, versuche man nachzuhelfen – mit ersten Erfolgen. Ein paar Besucher von anderen Veranstaltungen im Familienzentrum, etwa vom Begegnungscafé des Stadtseniorenrats, seien manches Mal bereits zum inklusiven Treff dazugestoßen. „So können wir ein paar Barrieren im Kopf abbauen“, sagt Seibold.

Gelegenheit für neue Bekanntschaften

An diesem Dienstagabend bleiben die Klienten der Diakonie Stetten indes unter sich. Helmut Seiler bietet sich dennoch Gelegenheit neue Bekanntschaften zu schließen und alte Bekannte, die er lange nicht mehr getroffen hat, wiederzusehen. „Und dazu die gute Atmosphäre hier“, schwärmt er über die von Seibold vorbereitete Afterwork-Party mit Musik und alkoholfreien Cocktails. Derweil beginnen ein paar der Besucher lautstark zum gerade laufenden ABBA-Song „Gimme! Gimme! Gimme!“ mitzusingen.

Die sich immer stärker über dem Familienzentrum zusammenziehenden Regenwolken tun der Feierlaune keinen Abbruch. Selbst von ersten herabfallende Tropfen lässt sich die Partygesellschaft die Feier im Freien nicht vermiesen. Lediglich unter das Vordach zieht man sich zurück. Auch Margit Hahn bleibt bester Stimmung. „Das nächste Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei“, verspricht die Diakonie-Klientin voll Begeisterung – obwohl sie sonst lieber Schlager von Andrea Berg hört. Bewusst richte sie das Programm der Treffs so aus, dass es auch ein jüngeres Publikum anspreche, erklärt Seibold. Dabei nehme sie auch Ideen von Besuchern auf. So findet jedes Mal etwas anderes statt. Beim ersten Treff gab es eine Faschingsparty, beim zweiten wurde für Ostern gebastelt und beim darauffolgenden saß man vor einem Lagerfeuer beisammen.

Inklusiver Treff

Termin

Der inklusive Treff findet an jedem ersten Dienstag im Monat von 17 bis 19.30 Uhr im Familienzentrum Weinstadt, Nelkenstraße 39, in Endersbach, statt, das nächste Mal am 2. September. Das Programm wechselt. Als Kostenbeitrag sind maximal drei Euro beizusteuern.

Anmeldung

Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht bei Christine Hug unter 0 71 51/6 93-1 06 oder soziales@weinstadt.de oder bei Lena Seibold unter 01 73/4 81 09 60 oder lena.seibold@diakonie-stetten.de, aber keine Voraussetzung. Wer will, kann auch spontan dazu kommen.