Drei Partner haben sich zusammengetan und in Weinstadt einen inklusiven Treff wiederbelebt. Diesmal soll es besser laufen.
Einen Cocktail in der Hand sitzt Helmut Seiler entspannt auf der Terrasse des Familienzentrums Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) . Genüsslich nimmt er einen Schluck durch den Strohhalm, lehnt sich auf dem Stuhl zurück und schlägt die Beine übereinander. Den Tag über hat er in einer der Werkstätten der Diakonie Stetten gearbeitet, jetzt genießt er seinen Feierabend. Dabei freut ihn besonders, dass er dies an diesem Dienstagabend in größerer Gesellschaft tun kann. „Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch“, sagt Seiler über sich. Daher kommt ihm der inklusive Treff im Familienzentrum Weinstadt der evangelischen Gesellschaft Stuttgart, kurz eva, gerade recht.