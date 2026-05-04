Familienzuwachs bei Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz und Musiker Benji Madden: das dritte Kind ist ein Sohn mit einem ungewöhnlichen Namen.
04.05.2026 - 21:47 Uhr
Los Angeles - Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz ("Verrückt nach Mary") und ihr Mann Benjamin Madden, Gitarrist der Rockband Good Charlotte, freuen sich über Familienzuwachs. "Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, zu verkünden. Willkommen auf der Welt, Sohn", schrieb Madden (47) auf Instagram. Diaz (53) kommentierte das Posting mit mehreren Herz-Emojis. "Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich und wir sind dankbar dafür", führte Madden weiter aus.