Der VfB Stuttgart trifft in Augsburg fünf Mal und verzückt seine Fans – wenn auch nicht über die komplette Spielzeit. Ein Blick ins Netz.
22.03.2026 - 22:11 Uhr
Der VfB Stuttgart verabschiedet sich mit einem klaren 5:2 beim FC Augsburg in die Länderspielpause. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß spielt – angeführt von Deniz Undav – eine starke erste Halbzeit, leistet sich danach aber einige schwächere Phasen. Das gefällt den Fans nicht. Am Ende sind die aber dann doch happy. Ein Blick ins Netz: