Der VfB Stuttgart trifft in Augsburg fünf Mal und verzückt seine Fans – wenn auch nicht über die komplette Spielzeit. Ein Blick ins Netz.

Der VfB Stuttgart verabschiedet sich mit einem klaren 5:2 beim FC Augsburg in die Länderspielpause. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß spielt – angeführt von Deniz Undav – eine starke erste Halbzeit, leistet sich danach aber einige schwächere Phasen. Das gefällt den Fans nicht. Am Ende sind die aber dann doch happy. Ein Blick ins Netz:

Es dauerte zwölf Minuten, da zappelte der Ball zum ersten Mal im Tornetz der Augsburger. Es traf der, der gerade immer trifft: Deniz Undav.

In Anbetracht der Leistungen Undavs träumt mancher VfB-Fan von „Titeln“:

Innerhalb von 107 Sekunden erhöhten Tiago Tomas und Nikolas Nartey auf 2:0 und 3:0. Und die VfB-Fans so:

Damit war nicht zu rechnen 😮 Abgezockt wie die Portugiesen und gefühlt jeder Schuss ein Treffer #VfB — fanTomás ( @ptole.bsky.social) 22. März 2026 um 20:04

Geilomatico 🐊🐊🐊 das Krokodil frisst die Puppenspieler aus Augsburg auf #VfB — Mimpi in Wonderland ( @mimpi.bsky.social) 22. März 2026 um 20:02

Das Ausscheiden in der Europa League gegen den FC Porto war spätestens am Sonntagabend vergessen.

Die Vertragsverlängerung von Nikolas Nartey, der im vergangenen Sommer schon vor dem Aus in Cannstatt stand, steht noch aus. Diese drei haben dazu eine klare Meinung:

Kurz vor der Pause nahm Schiedsrichter Felix Zwayer einen Elfmeter zurück, der keiner war. In Anbetracht des Spielstands waren die VfB-Anhänger entspannt.

Ich hätte gerne einen Elfmeter geschenkt wenn’s im Pokalfinale in der 90. Minute 0:0 steht, nicht beim Stand von 3:0 gegen Augsburg #VfB — Der Willi ( @derwilli.bsky.social) 22. März 2026 um 20:13

3:0 zur Pause. Fazit?

Dass Sebastian Hoeneß mal wieder seine halbe Startelf umgekrempelte hatte, machte nichts. Der VfB spielte in der ersten Hälfte wie aus einem Guss.

Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Augsburger nochmal auf. Der Ex-Stuttgarter Fabian Rieder erzielte in der 57. Minute den Anschlusstreffer.

Gabs in der Halbzeit ne Kanne Berühigungstee oder was treiben wir da? Unnötig den Gegner aufbauen dass man dann wieder zittern muss #VfB — sashko78.bsky.social ( @sashko78.bsky.social) 22. März 2026 um 20:44

In den Augsburger Jubel hinein stellte Deniz Undav im direkten Gegenzug den alten Abstand wieder her.

Augsburg gab nicht auf – und kam durch Anton Kade (71.) wieder auf zwei Tore heran.

Da kann man mal was für‘s Torverhältnis machen und dann fängt man sich so saudumme unnötige Dinger! #VfB — Isi ( @rijo1893.bsky.social) 22. März 2026 um 21:05

Trotz einiger Wackler: Der eingewechselte Ermedin Demirovic räumte sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gegen seinen Ex-Club alle Zweifel aus.

Fazit?

... oder anders gesagt:

Weiter geht es für den VfB nach der Länderspielpause am Samstag, 4. April (18.30 Uhr). Dann gastiert zum Topspiel der Bundesliga Borussia Dortmund in der MHP-Arena.