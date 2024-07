Der türkische Abwehrspieler Merih Demiral wurde von der Uefa gesperrt, weil er während eines Spiels mit dem sogenannten Wolfsgruß gejubelt hatte. Wie zum Trotz haben beim Marsch der türkischen Fans am Samstag in Berlin so viele die umstrittene Geste gezeigt, dass die Polizei die Veranstaltung abbrach.

Frank Hellmann 07.07.2024 - 15:22 Uhr

Ein Durchkommen war weit nach Mitternacht rund um den Breitscheidplatz nahezu unmöglich. Im Herzen der deutschen Hauptstadt bildete das Potpourri aus türkischen Gesängen, hupenden Autos, quietschenden Reifen und verzweifelten Polizeidurchsagen („Fahren Sie nicht auf die Kreuzung, wenn andere Fahrzeuge dort stehen“) eine Gemengelage, die nur furchtlose Zeitgenossen ertragen konnten. Neben der Gedächtniskirche strahlten zwar riesengroße Figuren im deutschen und spanischen Nationaltrikot, aber in der Mitte von Berlin leuchtete und lärmte alles in türkischen Farben. Was sich irgendwie niemand vorstellen konnte: Wie hätte das bitte ausgesehen, wenn die Türkei das dramatisches EM-Viertelfinale gegen die Niederlande (1:2) gewonnen und genau wie 2008 in der Schweiz und Österreich auch 2024 in Deutschland das Halbfinale erreicht hätte?