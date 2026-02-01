Der VfB Stuttgart hat das Duell mit dem SC Freiburg knapp mit 1:0 für sich entschieden. Das Siegtor gegen seinen Ex-Club erzielte Ermedin Demirovic, der im Netz dafür gefeiert wurde.
01.02.2026 - 18:15 Uhr
Der VfB Stuttgart hat durch ein spätes Traumtor von Ermedin Demirovic das Baden-Württemberg-Duell gegen den SC Freiburg für sich entschieden. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dominierte die Partie über weite Strecken, vergab aber einige gute Möglichkeiten. Auch ein nicht gegebener Elfmeter beschäftigte den weiß-roten Anhang. Ein Blick ins Netz: