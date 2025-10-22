Der VfB Stuttgart bekommt ein eigenes Flugzeug mit speziell auf den Club abgestimmtem Design. Wie der Flieger aussehen wird, haben die Fans entschieden.
22.10.2025 - 08:29 Uhr
Der VfB Stuttgart bekommt von seinem Partner SunExpress einen eigenen Flieger zur Verfügung gestellt – das war die große Nachricht vor wenigen Wochen. Damit soll die Mannschaft zukünftig alle internationalen Reisen absolvieren, beispielsweise in der Europa League, aber auch alle nationalen Reisen, die einen Flieger erfordern.