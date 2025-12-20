Fantas daheim in Stuttgart: Wenn „Bär“ bremst und es laut gegen Nazis wird

Der „letzte Bus“ startet auf eine Reise der Superlative! Alle drei Weihnachtskonzerte der Fantastischen Vier vom 20. bis 22. Dezember 2026 im Rahmen ihrer Abschieds-Bus-Tour sind bereits ausverkauft. Wird es deshalb noch einen Zusatztermin vor dem Fest geben? Auch wenn es die Nachfrage zulassen würde, bremst Manager Andreas „Bär“ Läsker solche Überlegungen. „Das will ich den Jungs nicht zumuten“, sagt er unserer Redaktion, „vier Shows in Folge packen sie nicht.“ Hinzu komme, dass ein weiterer Termin organisatorisch kaum machbar wäre.