  2. Stuttgart

  4. Wenn „Bär“ bremst und es laut gegen Nazis wird

6
Die Fantastischen Vier bei ihrem Weihnachtskonzert „Alle Jahre die da“ in der Schleyerhalle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Fantas im Rekorde-Rausch! Weil für Weihnachten 2026 alle drei Konzerte ausverkauft sind, wird der Ruf nach einem vierten laut. Der Manager winkt ab! Was war backstage los?

Stadtleben/Stadtkultur: Uwe Bogen (ubo)

Der „letzte Bus“ startet auf eine Reise der Superlative! Alle drei Weihnachtskonzerte der Fantastischen Vier vom 20. bis 22. Dezember 2026 im Rahmen ihrer Abschieds-Bus-Tour sind bereits ausverkauft. Wird es deshalb noch einen Zusatztermin vor dem Fest geben? Auch wenn es die Nachfrage zulassen würde, bremst Manager Andreas „Bär“ Läsker solche Überlegungen. „Das will ich den Jungs nicht zumuten“, sagt er unserer Redaktion, „vier Shows in Folge packen sie nicht.“ Hinzu komme, dass ein weiterer Termin organisatorisch kaum machbar wäre.

 

Konzert in der Schleyerhalle: Konservierter Überschwang: So war’s bei den Fantastischen Vier in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Konservierter Überschwang: So war’s bei den Fantastischen Vier in Stuttgart

Die Fantastischen Vier haben am Freitag zum ersten Mal seit der Ankündigung ihrer Abschiedstour in der Schleyerhalle gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem energischen Konzert.

Rekorde über Rekorde feiern die Fantas derzeit – vor allem auch daheim in Stuttgart. Im 36. Jahr ihrer Bandgeschichte erlebt die Hip-Hop-Formation eine Serie von Bestmarken, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat.

Am Freitagabend feiern rund 12 000 Fans die Fantastischen Vier beim traditionellen Weihnachtsauftritt in der ausverkauften Schleyerhalle. Es ist ihr 31. Konzert auf dieser großen Bühne. Alle Jahre Die da? Man könnte auch sagen: Alle Jahre Gaga! „So etwas ist nur in Stuttgart möglich“, sagt Michi Beck. Nach dem Konzert, bei dem die Band einfach alles gegeben hat, bleibt es backstage ruhig.

Familie und alte Freunde der Band sind gekommen

Die Verbindung der Fantas zu ihrer Heimatstadt ist eng wie eh und je. Wenn sie in Stuttgart auftreten, stehen nicht nur Fans aus dem ganzen Land vor der Bühne, sondern auch Familie und Freunde aus früheren Zeiten. Diese Nähe macht die Auftritte für die Band zu emotionalen Heimspielen. Dass der Vorhang am Anfang nicht ganz perfekt fällt, scheint nur die Band zu stören – das Publikum, heiß auf ein einzigartiges Erlebnis, findet so etwas nur sympathisch-menschlich.

So starten die Fantas ihr „Alle-Jahre-die-da“-Konzert 2025 in der Schleyerhalle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

2026 startet mit „Der letzte Bus“ die Abschiedstournee der Fantastischen Vier. Schon die Ankündigung im November im Stuttgarter Staatstheater sorgte für historische Zahlen: Innerhalb von drei Tagen waren die ersten Shows für 2026 komplett ausverkauft. „So etwas hat es in unserer Bandgeschichte noch nie gegeben“, sagt Läsker.

Geld wird gesammelt für „Laut gegen Nazis“

Die Fantas sind bekanntlich laut – laut auch gegen Rechts. Traditionell werden alle Freunde und Weggefährten, die auf Einladung der Band auf der Gästeliste stehen, gebeten, zehn Euro oder mehr für den Verein „Laut gegen Nazis“ zu spenden. Zusätzlich sammeln Aktivistinnen und Aktivisten von „Omas gegen Rechts“ bei den Konzerten leere Pfandbecher – auch deren Erlös fließt an den Verein.

„Laut gegen Nazis“ sorgt derzeit bundesweit für Aufsehen. Der Verein hat sich die Markenrechte an dem Namen eines der größten rechtsextremen Online-Shops gesichert. Die bisherigen Betreiber dürfen diesen Namen nun nicht mehr verwenden. Der Gründer von „Laut gegen Nazis“ spricht von einem gezielten Schlag gegen die Szene: Man treffe Neonazis dort, „wo es ihnen am meisten wehtut – an ihren Geldbeuteln“. Die Aktion gilt als wirksamer Eingriff in die wirtschaftlichen Strukturen der rechtsextremen Szene.

Die Backstage-Party gibt’s erst nach dem zweiten Auftritt

Am ersten Abend von „Alle Jahre Die Da“ blieb es hinter der Bühne noch relativ ruhig, eine Backstage-Party gab es am Freitag nicht. Diese soll am Samstagabend nach dem zweiten Auftritt folgen. „Aber dann geht’s richtig zur Sache“, kündigt Läsker an.

Von Uwe Bogen
Weitere Artikel zu Stuttgart Die Fantastischen Vier Hanns-Martin-Schleyer-Halle
 
 