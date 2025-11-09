Fantastische Vier in Stuttgart: Abschiedstour? Ja! Auflösen? Nein! Fanta 4 schauen im Theater in die Zukunft

Schon früh an diesem Abend liegt etwas in der Luft, das nach Abschied riecht: Die Fantastischen Vier haben eine Ankündigung dabei, die einen Wendepunkt markiert. Bevor sie die Bühne betreten, läuft ein kurzer Ausschnitt aus Thomas Ds „Inferno“ über die Lautsprecher – eine Einführung über Lebenszeit, Wirkung und das, was bleibt. Auf der Bühne stehen mehrere Stehlampen, ein Retro-Fernseher, Teppiche, fünf Sessel. Dann kommen die Fantas hinein. In der Mitte nimmt Moderator Michael Steinbrecher Platz, flankiert von Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon.