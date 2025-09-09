Das Metropol bietet von Mittwoch an Fantasy-, Science-Fiction-, Horror- und Thriller-Fans ein Zuhause: Welche Filme sollte man beim Fantasy Filmfest in Stuttgart nicht verpassen?
09.09.2025 - 13:55 Uhr
Wie wär’s zum Beispiel mit der Geschichte eines Hundes, der sein Herrchen vor dunklen Mächten schützt? Oder der einer zerstörerischen Influencerin mit einem Klavierunfall? Einem Anime-Klassiker? Horror aus dem Tokioter U-Bahntunnel? Oder Superheldinnen und Superhelden aus Korea? Das Fantasy Filmfest geht in die 39. Runde. Zwischen dem 10. und 17. September ist im Kino Metropol in Stuttgart eine Auswahl internationaler Genre- und Independent-Filme zu sehen. Welche der Fantasy-, Science-Fiction-, Horror- und Thriller-Streifen sich lohnen könnten, verraten wir hier.