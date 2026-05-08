Farbenrausch auf Monrepos Landpartie Monrepos zeigt die Trends für 2026
Auf der Domäne Monrepos dominieren an diesem Wochenende leuchtende Farben und kreative Modeideen. Floristen und Boutique-Besitzer zeigen die Trends des Jahres.
Auf der Domäne Monrepos dominieren an diesem Wochenende leuchtende Farben und kreative Modeideen. Floristen und Boutique-Besitzer zeigen die Trends des Jahres.
Ob grün-gelb gestreifte Vasen, blaue Gartenzwerge mit Sonnenbrille oder pink-orangene Kleider – das Jahr 2026 bringt Farbe in das Leben trendbewusster Menschen. Bei der Landpartie auf der Domäne Monrepos zeigen rund 200 Aussteller noch bis Sonntag ihre Produkte. Wir haben uns nach den Trends für dieses Jahr umgeschaut.