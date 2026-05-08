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  6. Landpartie Monrepos zeigt die Trends für 2026

Farbenrausch auf Monrepos Landpartie Monrepos zeigt die Trends für 2026

Farbenrausch auf Monrepos: Landpartie Monrepos zeigt die Trends für 2026
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In diesem Jahr wird es in den Gärten und Häusern bunt. Foto: Simon Granville

Auf der Domäne Monrepos dominieren an diesem Wochenende leuchtende Farben und kreative Modeideen. Floristen und Boutique-Besitzer zeigen die Trends des Jahres.

Ludwigsburg: Nicole Töppke (top)

Ob grün-gelb gestreifte Vasen, blaue Gartenzwerge mit Sonnenbrille oder pink-orangene Kleider – das Jahr 2026 bringt Farbe in das Leben trendbewusster Menschen. Bei der Landpartie auf der Domäne Monrepos zeigen rund 200 Aussteller noch bis Sonntag ihre Produkte. Wir haben uns nach den Trends für dieses Jahr umgeschaut.

 

Der Stand von Floristmeister Björn Kroner sticht besonders ins Auge. Bunte Accessoires treffen auf zarte Blumengestecke. Das Angebot an seinem Stand hat er sorgfältig ausgewählt. „Wir wollen Produkte, die in Europa produziert werden“, erklärt Kroner. Dazu gehören Lampen aus Italien oder gewebte Tischwäsche aus Frankreich. Die bunten Eulen-Vasen von Marni stechen besonders hervor.

Steckigel machen Suppenschüsseln zu Blumengestecken

Ein Trend, an dem kein Blumenliebhaber in diesem Jahr vorbei kommt, sind Steckigel, auch Kenzan genannt. Das Hilfsmittel ermöglicht es, Blumengestecke frei in Vasen oder Tellern zu arrangieren. Obwohl es den Steckigel schon seit 1850 gibt, war er bis vor Kurzem relativ unbekannt. „Aber er darf in keinem Haushalt fehlen“, sagt der Floristmeister. Seinen Ursprung hat die Technik im japanischen Ikebana. „Damit kann man einfach seine alte Suppenschüssel wieder rausholen und ein schönes Gesteck reinmachen.“

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Von gedeckten zu knalligen Farben

Auch farblich wird es 2026 bunt zugehen. Vorbei sind die skandinavischen, gedeckten Farben. „Man möchte sich wieder an der Farbvielfalt erfreuen“, sagt Kroner. Das zeigt sich auch in der Modewelt. „Colour-blocking“, also der Mix aus zwei oder mehr bunten Farben in einem Outfit, liegt im Trend. Häufig werden pink, rosa und orange miteinander kombiniert. Wer es nicht ganz so knallig mag, kann auch auf gedecktere Töne zurückgreifen. „Pastellfarben, wie rosa oder hellgelb, liegen voll im Trend“, sagt Susanne Gartz. Sie ist mit ihrer Boutique „Chrisu“ auf der Landpartie vertreten.

Ein beliebtes Accessorie für dieses Jahr ist das Halstuch. „Damit kann man jedes Outfit aufpeppen“, so Gartz. Das vielfältige Angebot an Farben, Mustern und Stoffen lassen der Kreativität dabei großen Spielraum. „Wer es klassisch mag ist mit einem marineblau immer gut angezogen.“

Auch im Garten spiegeln sich die Trends wider. Neben farbenfrohen Blumen stehen knallbunte Gartenzwerge mit Sonnenbrille, neonfarbene Frösche oder Schweine. Auch die Zitrusfrüchte sind ein allzeit beliebter Klassiker. Ob auf Servietten, als Vasen oder Teller - Zitronen und Orangen werden sich auch in diesem Jahr auf vielen Tischen finden.

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