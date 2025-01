Mit einer großen Party wurde am Samstag die fünfte Jahreszeit gefeiert. Die Fasnet-Gilde hat Bürgermeister Jens Hübner die Macht abgerungen. Der hatte sich in ein Zwergenkostüm gesteckt.

Karin Götz 12.01.2025 - 10:31 Uhr

Es ist nicht nur Tradition, dass die Mitglieder der Fasnet-Gilde Markgröningen zum Auftakt der närrischen Saison das Rathaus stürmen, sondern auch, dass der Amtsinhaber beim Verteidigen seines Amtssitzes in eine Rolle schlüpft, die zum aktuellen Jahresmotto der Faschingssaison passt. Das lautet in der Schäferlaufstadt heuer „Zauberhafte Welten“ und so war Bürgermeister Jens Hübner am Samstagnachmittag in ein Zwergenkostüm geschlüpft, bevor die Mitglieder der Fasnet-Gilde „sein“ Rathaus zu erobern versuchten.